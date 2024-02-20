شكرا لقرائتكم خبر عن يناقش عملية رفح واتفاق الأسرى..تفاصيل زيارة مستشار بايدن المرتقبة لمصر وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت موقع إكسيوس الأمريكى أن بريت ماجورك، مستشار الرئيس بايدن للشرق الأوسط سيقوم بزيارة مصر وإسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة فى رفح ومساعى تأمين إطلاق سراح الأسرى، بحسب ما أفاد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون.

يأتى هذا بعدما تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو السبت الماضى بالمضى قدما فى الاجتياح البرى لرفح على الرغم من الغضب العالمى وتحديرات من إدارة بايدن.

وكان بايدن قد أخبر نتنياهو فى مكالمات هاتفية معه الأسبوع الماضى إنه يعارض مثل هذه العملية بدون خطة ذات مصداقية ويمكن تنفيذها لإجلاء المدنين الفلسطينيين من المدينة.

وسيلتق ماكجورك خلال زيارته لمصر بكبار المسئولين ثم يتوجها بعدها لإسرائيل لمقابلة نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالنت ومسئولين آخرين يوم الخميس المقبل.

يأتى هذا فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر من أجل وقف معاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة بالسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

ويواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن جهودا متزايدة من الداخل من أجل التوصل إلى حل ووقف إطلاق النار فى غزة. وكان نشطاء أمريكيون عرب قد دشنوا حملة للتخلى عن بايدن فى الانتخابات الأمريكية، وتدعوا للتصويت ضده فى السياق التمهيدى الديمقراطى فى ولاية ميتشبجان، والمقرر هذا الأسبوع.