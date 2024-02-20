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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة  والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏- البصل بـ 18 جنيها.

- الطماطم بـ 10جنيهات .

- البطاطس بـ 17جنيها.

- الجزر بـ 9 جنيهات .

- بطاطا بـ11 جنيها.

- الخيار بـ 13جنيه .

- الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.

- الكوسة بـ 15 جنيها.

-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه.

- الفلفل البلدى بـ 14جنيها .

 

- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏- الليمون ب 23 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 40جنيها.

- جوافة بـ 18 جنيها.

- يوسفي بلدى 11.5 جنيه.

 

- البسلة 35 جنيها.

- الموز البلدى بـ 16 جنيها 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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