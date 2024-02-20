شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 873 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر ثابت، مدير تموين القاهرة، أن الحملات التفتيشية آلُمگثْفَةّ التي تمت خلال الايام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الاربع علي الأسواق والمحال والمخابز، استهدفت مخازن الجملة، للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية والأرصدة الموجودة ومطابقتها بالأرصدة الدفترية وتواريخ صلاحيتها.

وتبين توافر السلع بها، وعلى محلات البقالة والسوبر ماركت، وقد اسفرت الحملات عن تحرير 384 محضر مخالفات للاسواق ، وتحرير مخالفات للسلع غير المدون عليها بيانات واسعار و تواريخ الصلاحية و تحريزها وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها

كما شملت الحملات المكثفة مخالفات عدم الاعلان عن الاسعار وبيع بأزيد من التسعيرة ۆبيع بدون ترخيص و اوكازيون وهمي وغش تجارى وعرض سلع مجهولة المصدر، وشملت ايضا مخالفات انتهاء صلاحيةو مخالفات عدم وجود شهادة صحية

وقد تنوعت مخالفات المخابز والتي بلغت 489 محضر مابين، مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وشملت ايضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيدوعدم وجود ميزان وكذا توقف عن العمل بدون إذن فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة وعدم وجود ماكينة خبر

وأكد مدير تموين القاهرة، ان الحملات مستمرة دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن ، موجها بأتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن

ووجه بالمرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر مشددا بانه لا تهاون او تراخي في حق المواطن.

وشدد علي بذل اقصي الجهود والمساعي للتخفيف عن المواطن بهدف الوصول لحل جذري لاي عقبة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم

يأتى ذلك في ضوء الجهود المكثفة لمديرية تموين القاهرة بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،بتكثيف الجهود والحملات اليومية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق