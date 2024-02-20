شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ندوة للتوعية حول دور الدولة فى المشروعات التنموية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، ندوة للتوعية بعنوان "دور الدولة في دعم المشروعات التنموية"، وذلك بقاعة التدريب بمديرية العمل ، بحضور 50 مشارك من الشباب والعمال، وبمشاركة ابراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ، ومنسق برنامج مشروعك بالوحدة المحلية بالخارجة، تضمنت موضوعاتها أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القضاء على البطالة، ودور الدولة فى دعم وتشجيع المشروعات التنموية، والفرص والمزايا التي تقدمها المحافظة لتشجيع المشروعات الصغيرة ، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية فى سعيها نحو تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لدعم وخدمة الشباب من أبناء المحافظة فى مجالات التدريب المهنى وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف للشباب من الجنسين وتعريفهم بما تقوم به الدولة المصرية لخدمتهم وأهمية المشروعات القومية الكبرى فى توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة ودورها فى دفع الإقتصاد القومى وأهمية مشاركة الشباب فى عمليات التنمية ، وأضاف مدير المديرية ان الندوة تأتى فى إطار ما تقوم به المديرية وأجهزتها التابعة من جهود لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل ، وكذلك باهمية بذل الجهد لدفع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وذلك تحت رعاية من اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .

كما قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر افتتحت أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، بفندق صن رايز بمدينة الغردقة ، وذلك بمشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، بمشاركة عدد من مسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين بالمنشآت السياحية بالبحر الأحمر ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل المختلفة وذلك بهدف حماية العاملين بتلك المنشآت ، والممتلكات ، والمترددين من مخاطر بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وحرصها على التعاون مع كل المنشآت والشركات لتوفير كل الدعم داخل بيئة العمل وإرشادهم دائماً ، حرصاً منها على حياة العامل المصرى التى لا تقدر بثمن ، وضرورة مراعاة اشتراطات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمخلتف المنشآت لحثهم على تطبيق مبادئ وأساليب السلامة والصحة المهنية فى جميع نواحى حياتهم ، وذلك لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار ويتم الحفاظ فيه على الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل، وأضاف مدير المديرية ، أن فعاليات الإفتتاح شاركت فيها الدكتورة غادة إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، والمهندس محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة منى الدرديرى باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ومن مديرية العمل مها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، كما شارك السادة مفتشي السلامة بالإدارة والمكاتب المختلفة ، وألقى مدير المديرية كلمة افتتاحية رحب خلالها بالحضور ، ثم التعريف بمعنى السلامة والصحة المهنية ،وكيفية تحقيقها في بيئة العمل ، مقدماً لهم بعض النصائح لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، كما قامت رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بالتأكيد على توعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية حتى يتم التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.