شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف عن أطعمة هامة للحوامل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- البروتينات وينصح بالحصول عليها من اللحوم الخالية من الدهون (الدجاج، والأسماك، والبيض، واللحوم، والبقول ) كل يوم.
2- تناول الأسماك مرتين أسبوعيا، مع الحرص على جعل إحداها من الأسماك الزيتية (مثل: السالمون)، أما سمك الماكريل، والسردين يُنصَح أن لا تزيد على حصتين أسبوعيًّا.
3- الكربوهيدرات (الخبز، والحبوب، والبطاطا، والأرز والمعكرونة).
4- الدهون وينصح بالحصول عليها من المصادر النباتية (مثل: زيت الزيتون)، يمكن أيضًا الحصول عليها من بعض الأطعمة (مثل: بعض الأسماك، والأفوكادو، والمكسرات، والزيتون)، وتجنُّب الدهون المشبعة.
5- منتجات الألبان المبسترة(مثل: الزبادي، والحليب، والجبن)، ويفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم.
6- الفواكه والخضروات والتى ينبغي تناولها 5 مرات يوميًّا، مع تجنب المضاف إليها سكر أو ملح؛ وذلك للحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة.
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