شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف عن أطعمة هامة للحوامل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأطعمة التى يجب تناولها أثناء الحمل من بروتينات ومنتجات البان والمنتجات الغنية بالفيتامينات كذلك منتجات الخضروات والفاكهة والتى تشمل:​

1- البروتينات وينصح بالحصول عليها من اللحوم الخالية من الدهون (الدجاج، والأسماك، والبيض، واللحوم، والبقول ) كل يوم.​

2- تناول الأسماك مرتين أسبوعيا، مع الحرص على جعل إحداها من الأسماك الزيتية (مثل: السالمون)، أما سمك الماكريل، والسردين يُنصَح أن لا تزيد على حصتين أسبوعيًّا.​

3- الكربوهيدرات (الخبز، والحبوب، والبطاطا، والأرز والمعكرونة).​

4- الدهون وينصح بالحصول عليها من المصادر النباتية (مثل: زيت الزيتون)، يمكن أيضًا الحصول عليها من بعض الأطعمة (مثل: بعض الأسماك، والأفوكادو، والمكسرات، والزيتون)، وتجنُّب الدهون المشبعة.​

5- منتجات الألبان المبسترة(مثل: الزبادي، والحليب، والجبن)، ويفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم.​

6- الفواكه والخضروات والتى ينبغي تناولها 5 مرات يوميًّا، مع تجنب المضاف إليها سكر أو ملح؛ وذلك للحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة.​