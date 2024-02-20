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هيئة الدواء المصرية تكشف عن أطعمة هامة للحوامل.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأطعمة التى يجب تناولها أثناء الحمل من بروتينات ومنتجات البان  والمنتجات الغنية بالفيتامينات كذلك منتجات الخضروات والفاكهة  والتى تشمل:​

 

1- البروتينات وينصح بالحصول عليها من اللحوم الخالية من الدهون (الدجاج، والأسماك، والبيض، واللحوم، والبقول ) كل يوم.​

 

2- تناول الأسماك مرتين أسبوعيا، مع الحرص على جعل إحداها من الأسماك الزيتية (مثل: السالمون)، أما سمك الماكريل، والسردين يُنصَح أن لا تزيد على حصتين أسبوعيًّا.​

 

3- الكربوهيدرات (الخبز، والحبوب، والبطاطا، والأرز والمعكرونة).​

 

4- الدهون وينصح بالحصول عليها من المصادر النباتية (مثل: زيت الزيتون)، يمكن أيضًا الحصول عليها من بعض الأطعمة (مثل: بعض الأسماك، والأفوكادو، والمكسرات، والزيتون)، وتجنُّب الدهون المشبعة.​

 

5- منتجات الألبان المبسترة(مثل: الزبادي، والحليب، والجبن)، ويفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم.​

 

6- الفواكه والخضروات والتى ينبغي تناولها 5 مرات يوميًّا، مع تجنب المضاف إليها سكر أو ملح؛ وذلك للحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة.​

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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