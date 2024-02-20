محافظة الجيزة تواصل تجهيز معرض "أهلا رمضان" فى البدرشين

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القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز معرض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

يقام المعرض بشارع عمرو بن العاص على مساحة 450 متر، ويضم 24 بارتيشن سيتم تجهيزها بمختلف المنتجات والسلع بأسعار مخفضة وعروض جيدة، حيث من المقرر أن يتيح المعرض طوال فترة عمله مختلف أنواع السلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان.

وتنفذ المحافظة معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث شارفت على الانتهاء من تجهيز معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في العمرانية، والمقام على مساحة 2000 متر، وبدأت في تجهيز معرض لـ"أهلًا رمضان" في إمبابة على مساحة 800 متر.

وتنظم معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة طوال فترة عملها.



تجهيز معرض أهلا رمضان في البدرشين



تجهيز معرض أهلا رمضان في شارع عمرو بن العاص بالبدرشين



تجهيزات معرض أهلا رمضان بالبدرشين



تجهيزات معرض أهلا رمضان في البدرشين



محافظة الجيزة تواصل تجهيز معرض أهلا رمضان في الجيزة