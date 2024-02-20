شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة طوارئ جزئية بمبنى القابضة للمطارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نظم قطاع الأمن بالشركة القابضة تجربة إخلاء جزئي لمبني الشركة، حيث تأتى هذه التجربة ضمن سلسلة تجارب إخلاء للوصول للجاهزية التامة من جانب العاملين والقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء.
وتضمنت التجربة بدء العاملين فى إخلاء المبنى فور سماع دوى الإنذار، وتحديد مسارات الإخلاء حسب مخارج الطوارئ المحددة بالخطة.
يأتى ذلك في إطار التأكيد على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة بالمقر الإداري للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، ومن أجل سلامة الأفراد والممتلكات والتأكد من عمل أجهزة الإنذار بشكل سليم والتمرس على تنفيذ خطة الإخلاء عند الطوارئ، وكذلك تحديد أماكن التجمع عقب الخروج من المبنى، وعدم العودة للمكاتب لحين السماح والتأكد من استقرار الموقف.
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