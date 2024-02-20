شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مستعدون لرفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع وزير الأشغال التنزانى لبحث التعاون المشترك، حيث أكد وزير النقل أهمية التعاون المشترك فى مجال المناطق الصناعية الموجودة على أرض تنزانيا والتي تطمح في زيادة عدد مصانعها أو في مجال تطوير ميناء دار السلام أو خط السكك الحديدية الحالي، وكذلك التعاون في إنشاء ميناء جاف ومناطق لوجستية في منطقة كوالا.

وناقش الجانبان أهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض وهي شبكه الطرق الداخلية في تنزانيا، بالإضافة إلى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في إطار طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر بـ10 دول أفريقية بداية من أقصى شمال مصر بطول 1158 كم ومنها فى جمهورية تنزانيا الاتحادية تقريبا بنفس المسافة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى قيام مصر حاليا بالعمل على إنهاء أعمال التطوير لتسهيل حركه التنقل والتجاره بين كل الدول الأفريقية.

مشيرا إلى أنه خلال زيارته لمنطقه السويس الصناعية الجديدة، حيث توجهت على جزء منه بالاراضي التنزانيه حيث انه مطلوب استكماله لربط الجنوب والشمال بالاراضي التنزانية، مؤكدا اننا في مصر قد قطعنا شوط كبير في تطوير الطرق، وأن وزارة النقل المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الأشغال التنزانيه في رفع كفاءة وتجديد شبكه الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل وخاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية بالاضافة الى التعاون في تطوير القطاع التنزاني بطريق القاهرة كيب تاون.

وكذلك فإن وزارة النقل على اتم الاستعداد ايضا للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانيه في مجال التعليم والتدريب نظرا لان لدينا المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفه والمتخصصه في مجال انشاء الطرق الرئيسية والطرق الداخلية وكذلك التدريب على استخدام المعدات الحديثه في انشاء وصيانة الطرق وكذلك في المجالات الاخرى التي تختص بها وزارة الاشغال التنزانيه مثل الكباري والمنشآت الحكومية في انشاء المباني الجديدة او صيانه المباني.

وفي النهاية تقدم الوزير بالشكر على الاستقبال الحافل والاستضافه الكريمة كما اكد الوزير على دعوه الوزير الاشغال التنزاني ورؤساء الهيئات التابعه لزيارة جمهوريه مصر العربيه الاطلاع على كل ما هو جديد وكل ما تحتاجه تنزانيا موجود داخل مصر كما توجه الوزير بالشكر للحكومه التنزانيه والشعب التنزاني الشقيق.