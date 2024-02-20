شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم تجتمع مع نظيرتها التركية لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم بمصر، والنقابة العامة للعدالة فى تركيا، أول اجتماع لهما لبحث التعاون المشترك، وثمـن ممثلى النقابتين قوة العلاقـات التاريخية المتميزة التى يقودها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس التركى رجب طيب أردوغـان فى هذه المرحلة الهامة التى يشهدها العالم أجمع.

وأكد الجانبان على تحقيق النتائج الإيجابية والمثمرة التى تضمنتها اتفاقيات التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين إلى جانب الوقوف بجانب القضية الفلسطينية والمطالبة بسرعـة وقـف العدوان الإسرائيلـى وتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطينى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التى عقدتها النقابة العامة للنيابات والمحاكم برئاسـة على عبد الوهاب رئيس النقابة وسكرتير إتحاد العمال ووفد النقابة العامة للعدالة بتركيا برئاسـة نياز دلجر رئيس النقابة العامة للعدالة بتركيا، وأكد رئيس النقابة فى أول زيارة للوفد على قوة العلاقات التاريخية بين الشعبيـن وقال نحن نتطلع إلى إقامة مشروعات مشتركة لصالح العاملين وتوفير المناخ الآمن للعدالة الناجزة التى تتطلبهـا المصالح المشتركة.

ومن جانبه، قال كريم عبد الباقى الأمين العام، وبحضور مجلس إدارة النقابة العامة للنيابات والمحاكم- تلقينا دعوة نقابة العدالة بتركيا من أجل مزيد من التشاور وإبرام بروتوكول يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلوماتية الحديثة لتحسين ظروف العمل بالبلدين والتنسيق بينهما فى كافة أعمال المؤتمرات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وضم الوفد التركى عيسى هسار الأمين العام، ويوسف أكنسى نائب رئيس النقابة، وجوكهان أوزوكان نائب الرئيس وأوزولين تيركومان مسئولة العلاقات الدولية بنقابة العدالة.