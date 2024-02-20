شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تحرر 12 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (12197) مخالفة مرورية متنوعة بينها (452) مخالفة السير بدون تراخيص.

وأسفرت الجهود عن ضبط (52) دراجة نارية مخالفة، و7062) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(16) مخالفة موقف عشوائى، و(345) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و( 6) مخالفات شروط التراخيص.