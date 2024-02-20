شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتابع مركز طب أسرة التجمع الثالث فى زيارة مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب أسرة التجمع الثالث في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته المتواصلة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المسؤلين تفقدوا عيادات الأطفال، والأسنان، وتنظيم الأسرة، وراجع مخزون الأدوية والمستلزمات، وحرص على التحدث مع المرضى وأسرهم، للتأكد من مدى رضائهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن المسئولين اطلعوا على سجلات حضور العاملين من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، وراجع القوى البشرية الخاصة بالمركز، كما راجع معدلات تردد المرضى، وتناسبه مع الطاقة الاستيعابية للمركز.

وتابع «عبدالغفار» أن المسئولين تأكدوا من توافر ألبان الأطفال وأرصدتها، وصلاحياتها، وراجع ألية صرفها للمستحقين، حسب التقارير الطبية الخاصة بالأمهات والمواليد، كما تفقد أماكن انتظار المرضى، ومدى الالتزام بالحفاظ على نظافة وتهوية المكان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المسئولين أشادوا بأداء المركز، وتوجهوا بالشكر للقائمين عليه، موجها بصرف مكافآة لكافة العاملين فى المركز، تقديرا لالتزامهم وتفانيهم في أداء عملهم.