شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تعتمد نظام جديد لدورات التقدم للقيد بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن النقابة لجنة القيد والتدريب بالنقابة أعتمدت نظام جديد للدورات المؤهلة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، حيث تتولى لجنة التدريب إعداد برنامج جاد وفقا للائحة القيد، يحصل بمقتضاه المتدرب على دورات في اللغتين العربية والإنجليزية والتشريعات القانونية ومهارات الحاسب الآلي بأجمالي 6دورات في المجموع .

وأشار هشام يونس، إلى أن الدورات التدريبية والامتحانات، التزام بنص اللائحة التي تم اعتمادها في عام 2016، وسيتيح النظام الجديد أيضا لأعضاء لجنة القيد مراجعة المستندات الخاصة بكل متقدم إلكترونيا، وسيسهل هذا مراجعة مستندات المتقدمين.

و من جانبه قال محمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، إن ابتداءً من اليوم الثلاثاء سيكون متاحا على موقع النقابة رابط للزملاء المتقدمين للقيد بلجنة تحت التمرين يمكنهم بمقتضاه بدء التسجيل في الدورات التي ينظمها مركز التدريب بالنقابة، ويتعين على المتقدمين ملء بياناتهم بطريقة صحيحة وبدقة بالغة، حيث يمكن تصنيفهم وفقا لتخصصاتهم في الأقسام التي يعملون بها في الصحف، حتي يمكن توجيههم للدورات الملائمة لتخصصاتهم.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الدورات ستبدأ من يوم 27 فبراير الجاري وحتي 7 أبريل، مشيرا إلى أن الامتحانات التي ستعقد عقب انتهاء الدورات التدريبية ستكون إلكترونيا داخل مقر النقابة، حيث ستخصص النقابة أجهزة الحاسوب اللازمة لإجراء هذه الامتحانات وفقا لعدد المتدربين الذي لن يتجاوز 40 متقدم في الامتحان الواحد.