شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تنقل الحالات الحرجة من مستشفى ناصر فى غزة خوفا على سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها قامت بنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، خوفاً على سلامة المرضى المتبقين.

وأضافت المنظمة فى بيان لها، إنها قادت بعثتين لنقل 32 مريضًا في حالة حرجة، من بينهم طفلان، من مجمع ناصر الطبي في جنوب غزة يومي 18 و19 فبراير، وسط الأعمال العدائية المستمرة والقيود المفروضة على الوصول، وقد تم تنفيذ المهام عالية المخاطر بالشراكة الوثيقة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، كما قدم الفريق أيضًا إمدادات محدودة من الأدوية الأساسية والمواد الغذائية للمرضى المتبقين والموظفين الذين انقطعت عنهم المساعدات.

وقامت 4 سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتأمين النقل الآمن للمرضى الذين خضعوا للتقييم الطبي والفرز بالتنسيق مع مدير المستشفى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس، ومستشفى الأقصى بالمنطقة الوسطى بغزة، والمستشفيات الميدانية التابعة للهيئة الطبية الدولية الإماراتية والإندونيسية في رفح.

وقد طلب طاقم المستشفى نقل المرضى بعد أن أصبح المرفق غير صالح للعمل في أعقاب غارة عسكرية في 14 فبراير بعد حصار دام أسبوعًا، وتم نقل المرضى الضعفاء وسط صراع نشط بالقرب من قافلة المساعدات. وأعاقت ظروف الطرق الحركة السريعة لسيارات الإسعاف، مما يعرض صحة المرضى لمزيد من المخاطر. ومن بين المرضى الذين تم نقلهم خلال البعثات 3 مصابين بالشلل - اثنان منهم مصابان بفتح القصبة الهوائية - والعديد من المرضى الآخرين الذين يعانون من أجهزة تثبيت خارجية لإصابات خطيرة في العظام، واحتاج اثنان من المرضى المصابين بالشلل إلى تهوية يدوية مستمرة طوال الرحلة بسبب عدم توفر أجهزة تهوية محمولة، ومريض يعاني من كسر في العمود الفقري، سبق أن أحالته منظمة الصحة العالمية إلى ناصر أثناء زيارة إلى المستشفى الأهلي في شمال غزة، وتم نقله مرة أخرى على الرغم من حالته.

ولا تتوفر في مستشفى ناصر كهرباء أو مياه جارية، كما تشكل النفايات الطبية والقمامة أرضاً خصبة للأمراض، وقال موظفو منظمة الصحة العالمية إن الدمار المحيط بالمستشفى "لا يوصف".

وكانت المنطقة محاطة بمباني محترقة ومدمرة، وطبقات ثقيلة من الحطام، مع عدم وجود طريق سليم، ولا يزال هناك ما يقدر بنحو 130 مريضًا وجريحًا وما لا يقل عن 15 طبيبًا وممرضًا داخل المستشفى، وبما أن وحدة العناية المركزة لم تعد تعمل، فقد نقل موظفو منظمة الصحة العالمية المريض الوحيد المتبقي في وحدة العناية المركزة إلى جزء مختلف من المجمع حيث يتلقى المرضى الآخرون الرعاية الأساسية.

وتخشى منظمة الصحة العالمية على سلامة ورفاهية المرضى والعاملين الصحيين المتبقين في المستشفى، وتحذر من أن المزيد من تعطيل الرعاية المنقذة للحياة للمرضى والجرحى سيؤدي إلى المزيد من الوفيات، ويجري بذل الجهود لتسهيل المزيد من إحالات المرضى وسط الأعمال العدائية المستمرة.

قبل البعثات، تلقت منظمة الصحة العالمية رفضين متتاليين للوصول إلى المستشفى لإجراء تقييم طبي، مما تسبب في تأخير إحالة المرضى التي كانت هناك حاجة ماسة إليها. وبحسب ما ورد، توفي 5 مرضى على الأقل في وحدة العناية المركزة قبل إجراء أي مهمات أو عمليات نقل ممكنة.

في 17 فبراير، قامت بعثة تقودها الأونروا، وتضم موظفين من منظمة الصحة العالمية، بتسليم 24,000 لتر من الوقود وإمدادات محدودة من الغذاء والمياه إلى المستشفى، بعد عدم التمكن من الوصول إليه في 16 فبراير بسبب ظروف الطرق القاسية، بما في ذلك العمق، خندق موحل غير سالك على بعد 50 مترًا من المستشفى. وفي ذلك اليوم، وعلى الرغم من المخاطر، تمكن موظفو منظمة الصحة العالمية، برفقة مهندس، من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي سيرًا على الأقدام. ومع ذلك، لم يُسمح لهم إلا بفحص المولد الذي توقف عن العمل بعد نفاد الوقود. خلال كلتا البعثتين، قام كبار موظفي منظمة الصحة العالمية بالتعريف عن أنفسهم بوضوح عند دخولهم مجمع المستشفى وطلبوا الموافقة لتقييم المرضى وتقييم وظائف المستشفى. تم رفض هذه الطلبات.

ومع استمرار الغارة، فإن أي ضرر إضافي يلحق بمجمع ناصر الطبي سيعني المزيد من التأخير في استعادة وظائفه. وقد احترق المستودع الطبي الكبير بالمستشفى، بالإضافة إلى الإمدادات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، كما تعرض مستودع الإمدادات الطبية اليومية لأضرار جزئية. ولم يعد مركز إعادة بناء الأطراف الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، والذي يقع داخل المستشفى، يعمل. وهذه تطورات مأساوية من شأنها أن تحد من إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في سياق تستمر فيه الاحتياجات في الارتفاع.

يشكل تفكيك مجمع ناصر الطبي وتدهوره بمثابة ضربة قاصمة للنظام الصحي في غزة. وتعمل المرافق في الجنوب بالفعل بما يتجاوز طاقتها القصوى وبالكاد قادرة على استقبال المزيد من المرضى.

وتكرر منظمة الصحة العالمية دعواتها لحماية المرضى والعاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية والمدنيين. ويجب عدم عسكرة المستشفيات أو إساءة استخدامها أو مهاجمتها.

وتكرر منظمة الصحة العالمية دعواتها لجميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ الحيطة والتمييز والتناسب، وضمان الوصول المستدام حتى تتمكن المستشفيات من مواصلة تقديم الرعاية المنقذة للحياة.