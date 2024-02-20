شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انحصار فرص الأمطار على السواحل الشمالية واستقرار الطقس بأغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انحصار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: ويعم الاستقرار على باقى الأنحاء ليسود طقس دافئ مستقر على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.