شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يسحب آخر لواء احتياط من غزة مع قرب انتهاء عملية خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال شرع في سحب آخر لواء احتياط من غزة مع قرب انتهاء عملية خان يونس.

فيما أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين فى محور التقدم جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت قبل قليل، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في جنوب شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ قصيرة المدى، مؤكدة أنها تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت الفصائل الفلسطينية، أنها رصدت طائرات إسرائيلية تنقل القتلى والجرحى.

في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محطة الكهرباء بالنصيرات وسط قطاع غزة.