الجريمة بالإسكندرية والسقوط في الجمالية.. لماذا قتل حارس عقار وزوجته تاجرًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة المختصة بحبس حارس عقار وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل تاجر داخل شقته في الإسكندرية

المُلقبة بـ"عروس البحر المتوسط".

وضبط المتهمان خلال محاولة بيعهما مصوغات مسروقة من شقة المجني عليه في الجمالية بالقاهرة.

وشك مالك محل المصوغات في أمر الاثنين لطلبهما مبلغًا رخيصًا أقل من الثمن الطبيعي للقطع الذهبية.

أبلغ الشرطة وحضرت قوة من قسم الجمالية، وقبضوا على المتهمين وبتضيق الخناق عليهما اعترفا بجريمتهما.

وقال المتهم أمام النيابة إنه يعمل حارس عقار بالإسكندرية وزوجته تعمل في تنظيف المنازل وخلال عملها في شقة تاجر مسن حاول التحرش بها وحينما علم الزوج أخذ سكينة وذهب إلى المجني عليه وسدد له طعنتين أنهيا حياته.

سرق المتهمان قطع ذهبية من منزل القتيل وسافرا إلى القاهرة، وضبطا خلال بيعها في الجمالية.

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