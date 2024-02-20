لماذا قضت المحكمة بإلغاء حكم استبعاد المندوه كأمين صندوق الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك، بعد صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وكان حسام المندوه الحسيني، تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية، أعلنت عن دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموافق 20/10/2023، لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2023/2027، وتم فتح باب الترشح لهذه الانتخابات، فتقدم المندوه بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادي، وتم قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين النهائي.

أضافت المحكمة، أن الطاعن عضو مجلس النواب في دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلي الذي تخضع له.

وأوضحت، أنه ولما كان المندوه من غير العاملين في هذه الجهات والواردة على سبيل الحصر، في المادتين رقمي (31) و (354) سالفتي الذكر، فمن ثم فإن عضويته في مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شؤون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.

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