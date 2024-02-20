شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية 3 لقاحات فى الحماية من أمراض خطرة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزارة الصحة والسكان إن اللقاحات هامة لأنها تمنع الإصابة ببعض الأمراض مثل شلل الأطفال الذي قد يؤدي إلى شلل الجسم، والحصبة التي يمكن أن تتسبب بانتفاخ الدماغ والعمى، والتيتانوس الذي يمكن أن يتسبب بانقباضات مؤلمة في العضلات وصعوبة في البلع والتنفس، خصوصاً لدى المواليد الجدد.

كان الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح قال إنّه مع عودة الدراسة وتواجد الأطفال في المدارس والشباب في الجامعات والتجمعات الكبيرة وبرودة الجو نلجأ إلى غلق الشبابيك ونصبح في ظروف غير جيدة التهوية، وهو ما يساعد على انتشار مجموعة من الأمراض في مقدمتها الفيروسات التي يزيد انتشارها في الشتاء مثل الانفلونزا ونزلات البرد.

وأضاف "المحمدي" : "مَن لم يحصل على لقاح الأنفلونزا، من الأفضل له الحصول عليه حتى لو تأخر حتى الآن، حتى يستفيد الحاصل على التطعيم من الوقاية حتى نهاية الموسم".

وتابع: "ننصح بتحديث وتحفيز جهاز المناعة بالنسبة إلى جرعات لقاح كورونا بداية من 12 سنة، ويجب أن نحرص على تحديث سجلنا التطعيمي وأن يكون مواكبا للجرعات الواجب الحصول عليها مثل جرعات الجديري وجرعات الكبدي أ من أجل حماية أطفالنا وشبابنا من هذه الأمراض".



