الرئيس السيسى يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الرئيس السيسى اليوم "عمار الحكيم" رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لكل جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية

أكد عمار الحكيم قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشدداً على محورية الدور المصرى فى حماية أمن واستقرار المنطقة العربية

ثمن الدعم المصرى للعراق ومواقف مصر الصادقة فى دعم جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة

اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة والحرب فى قطاع غزة

تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفى للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع

تم تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى حماية المدنيين ووقف إطلاق النار

مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة