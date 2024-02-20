شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام الخام لطرحه بمعارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 11 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال شهري مارس وابريل 2024 وان جلسة فض المظاريف يوم 24 فبراير حيث توفر الوزارة زيت الطعام والعديد من السلع الغذائية بمعارض " أهلا رمضان 2024 وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى .

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية العديد من معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ،حيث تتضمن المعارض ، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات ،وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.