حبس 3 متهمين بسرقة حقيبة الفنانة ميرهان حسين فى المقطم 4 أيام

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقيبة الفنانة ميرهان حسين فى المقطم.

وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية فحصت ملابسات اتهام الفنانة ميرهان حسين لمجموعة من العمال بسرقة حقيبتها من داخل شقة تحت الإنشاء فى منطقة المقطم، وتحرر المحضر اللازم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال لسرقة حقيبتها بداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

وكشفت التحريات، أن 2 من عمال السيراميك استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.