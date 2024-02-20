شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر بضرب سواحل أنطاليا التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد )، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة وقع في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من أنطاليا.

وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع على عمق 36.25 كيلومترا.

يذكر أن شهر فبراير من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.