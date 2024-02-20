شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجزائر بمجلس الأمن: التصويت لمشروع القرار يدعم حق الفلسطينيين بالحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن الصمت ليس خيارا ويجب على مجلس الأمن الدولى أن يتخذ موقفا مناصرا للحقيقة ومناهضا للقتل والكراهية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة للتصويت على مشروع قرار جزائرى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لأسباب إنسانية التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعما لحق الفلسطينيين فى الحياة

وتابع أن التصويت ضد مشروع القرار ينطوى على تأييد للعنف الوحشى والعقاب الجماعى للفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.