شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: واشنطن تعمل مع مصر وقطر على إطلاق سراح المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن واشنطن تعمل على إطلاق سراح المحتجزين بالعمل مع مصر وقطر، مضيفة أن التوصل إلى تهدئة فى الوقت الحالى قد يؤثر على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن نص القرار الأمريكي يهدف إلى دعم حل الدولتين في إطار سلطة فلسطينية مجددة.

وتابعت أن نص القرار الأمريكي يهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتحقيق مع المشاركين في عملية السابع من أكتوبر، مضيفة ان العملية العسكرية الواسعة في رفح الفلسطينية لا ينبغي أن تبدأ ولا بد من حماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدات الأساسية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.