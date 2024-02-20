شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الوطنى الإماراتى يشيد بموقف مصر الصلب ضد مخططات تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب صقر غُباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المُرافق له، حيث أكد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء الطفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، خاصة في مجال الطُرق وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في مصر بيئة واعدة، وسياسياً.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على تطابق المواقف المصرية – الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمستوى التنسيق والتعاون البرلماني المصري – الإماراتي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أن العلاقات الإماراتية – المصرية ضاربة في جذور التاريخ، مؤكداً على ثقل الوزن المصري إقليمياً وعالمياً، ومُشيداً بالتعاون البرلماني الإماراتي المصري في كافة المحافل، وعلى صعيد الوضع الحالي في قطاع غزة، أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أن ما يحدث في غزة أمر مؤلم انسانياً، مُشيداً بالموقف المصري الصلب في وجه مُخططات التهجير القسري للفلسطينيين ومُندداً بالمعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في تعامله مع تلك الأزمة.