شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء مشروع محطة رفع الصرف الصحى بمنيل شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيًا، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطتين تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية.

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بتفقد الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 لرصف طريق 6 أكتوبر بداية من مدرسة ترسا التجريبية حتى كوبري شبرامنت.

وتفقد نائب محافظ الجيزة تركيب بلاط الإنترلوك لـ21 شارع بمتفرعات شارع مركز شرطة أبو النمرس، موجهًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، ومي صلاح الدين المشرف العام على مشروعات جنوب الجيزة، وعزة إبراهيم المشرف العام على مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعادل شلبي مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ومحمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية والشركات المنفذة للأعمال.