شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 5 قطارات إسبانى وVip من القاهرة للإسكندرية وأسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعدل هيئة السكة الحديد، بداية شهر مارس القادم، تركيب 5 قطارات عادية إلى أسباني وVip، على خطى القاهرة الإسكندرية والإسكندرية أسوان، وأسوان القاهرة، والعكس، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحسين الخدمات بخطوط المسافات الطويلة، بداية من مارس المقبل. وفى هذا الصدد يسرد ”الخليج 365” التفاصيل كما يلى: 1 مارس تعديل تركيب قطار 917 (القاهرة/ الإسكندرية) إلى قطار أسباني مطور 1 مارس تعديل تركيب قطار 917 (القاهرة/ الإسكندرية) إلى قطار أسباني مطور تعديل تركيب قطار رقم 2008 (الإسكندرية/ أسوان) إلى قطار أسبانى مطور تعديل تركيب قطارى (2011/2010) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار VIP

2 مارستعديل تركيب قطار رقم 2009 (أسوان/ القاهرة) إلى قطار أسبانى مطور 2 مارستعديل تركيب قطار رقم 2009 (أسوان/ القاهرة) إلى قطار أسبانى مطور

10 مارستركيب استوكات قطارى (1902/989 ) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار أسباني مطور 10 مارستركيب استوكات قطارى (1902/989 ) (القاهرة/ أسوان) والعكس إلى قطار أسباني مطور

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