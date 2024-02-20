شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الصين بمجلس الأمن: لا بد من إعطاء فرصة لأهل غزة للعيش بسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المندوب الصيني بمجلس الأمن إنه لا بد من إعطاء فرصة لأهل غزة للعيش بسلام، ولا ينبغى استخدام حق النقض لمنع وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال كلمته بجلسة للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينبغى لمجلس الأمن التحرك لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن هناك غيابا لاحترام القانون الدولي، وتابع أن الجزائر توصلت لنص أكثر توازنا، ونعبر عن إحباطنا لنتيجة التصويت.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.