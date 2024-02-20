شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضخ 55 ألف طن سكر بمعارض أهلا رمضان و8200 طن لحوم طازجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بجميع المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

وأعلنت مديرية التموين بالمنيا تنظيم 3 معارض أهلا رمضان رئيسية و29 معرضا وشادرا فرعيا بإجمالي 32 معرضا وشادرا على مستوى المحافظة، و29 تشمل سيارات الخريجين وتحيا مصر و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحمولة تتراوح من 1 إلى 3 أطنان كذلك مشاركة 103 منافذ تشمل فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة وذلك من إجمالي 163 منفذ عام وخاص على مستوي المحافظة كما يتم ضخ نحو 350 طن سلع غذائية يوميا في كافة المعارض بالمحافظة منها 40 طن سكر يومياً بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 30٪ كما أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تصل إلى مليون و360 ألف بطاقة يستفيد منها 4 ملايين و 63 ألف مواطن، يمثلون 70 ٪ من إجمالي سكان المحافظة، يقومون بصرف السلع التموينية عبر 2287 بقال تمويني و 482 منفذ جمعيتي.