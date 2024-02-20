شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب سلوفينيا بمجلس الأمن: نشكر مصر وقطر على جهودهما فى القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب سلوفينيا بمجلس الأمن: "إننا نشكر مصر وقطر على جهودهما في القضية الفلسطينية"، مضيفا أن الهجمة الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ستكون نقطة اللاعودة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا نأسف لرفض مشروع قرار الجزائر، ونعتبر أن النص الجزائري متوازن.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.