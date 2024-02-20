شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بيطرية مجانية لدعم المربين فى قرية مزغونة بالبدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، قافلة علاجية مجانية في قرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين؛ لخدمة ودعم المربين، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"حماية الثروة الحيوانية".

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة عن تجريع 600 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان، ورش 750 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج 331 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 72 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.

وشهدت القافلة فحص 67 حيوان باستخدام السونار، وأخذ 22 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعلاج 2013 طائر ضد الأمراض البكتيريا، بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية عن مرض الجلد العقدى للماشية ومرض جدرى الأغنام وانفلونزا الطيور.