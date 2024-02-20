شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بشأن تفعيل حظر استخدام المحمول بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدوري رقم 8 بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكافة المدارس.

وتحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدورى على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (21 ) المخالفة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2023 بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.

كما نص على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كافة الجهات المختصة –كل فيما يخصه– تنفيذ كافة ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.