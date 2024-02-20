شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ماجد عبدالفتاح: حرصنا على التفاوض مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، عن الفيتو الذى استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة الجزائر بوقف الحرب قائلا:" جامعة الدول العربية جزء لا يتجزأ من المجموعة التى طرحت مشروع القرار بوقف الحرب، ونشعر بالكثير من الإحباط للموقف الأمريكى المعارض لمشروع القرار".

وأضاف ماجد عبدالفتاح خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن الاعتراضات الأمريكية تقوم على رفض فكرة وقف إطلاق النار والاكتفاء بعملية هدنة إنسانية تتم خلالها التفاوض على إطلاق الرهائن، وما يهم الأسرى الـ 130 المحتجزين لدى المقاومة، ولا تراعى الظروف الإنسانية للفلسطينيين.

تابع ماجد عبدالفتاح، أمريكا تشعر بالحرج الشديد والقلق من موقفها تجاه المجتمع الدولى، ولذا قدمت مشروع قرار آخر، وإسرائيل هى الوحيدة التى تتحكم فى الإطار الزمنى للحرب مثلما تحكمت فى مدة سريان الهدنة، والامتناع البريطانى هو الابتعاد عن الولايات المتحدة وتحميلها المسئولية بمفردها.

وأكد أن الأزمة الإنسانية فى غزة أكبر من قدرة أى شخص على التحمل، ونحن حرصنا على التفاوض مع كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار فى غزة، ومن غير المنطقى أن نستسلم لتصريحات مطاطة من اجل إنقاذ الوضع فى غزة دون ضمانات كافية.