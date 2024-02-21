شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: غزة تعيش أوضاعا مأساوية بسبب التجويع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، عن أمثلة تكشف فظائع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، قائلا: "سوف أضرب مثالين عن بعض الأوضاع التي يتعرض لها قطاع غزة من واقع المكالمات التي نتلقاها يوميا، حيث إن أحد الأهالي في قطاع غزة قال إنهم لم يجدوا طعاما لمدة ثلاثة أسابيع وفي آخر ثلاثة أيام اضطروا لتناول طعام العصافير التي يربونها في منازلهم، ولم يجدوا أي شيء يمكن أكله".

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "بعض الصحفيين ذكر أن بعض الأهالي لم يجدوا طعاما سوى تناول الليمون لمدة ثلاثة أيام، بما يعكس مأساوية الأوضاع اللانسانية في القطاع".

وتابع هشام مهنا: "القانون الدولي واضح لا لبس فيه، يجب على الأطراف المتنازعة الالتزام بالقانون وبالأخص إسرائيل عليها التزامات قانونية على اعتبارها قوة قائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وفي ظل الحصار المطبق على القطاع منذ أربعة أشهر عليها الالتزام بالقانون الدولي، وهناك آلاف الأرواح التي زهقت وكان يمكن إنقاذها، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يفي بالالتزامات تجاه الأهالي".

وأكد: "الجميع قلق ويتحدث عن الأوضاع في رفح وماذا سيحدث هناك؟ هل سوف تحدث عملية عسكرية برية؟، كما حذرنا مرارا وتكرارا من أي سيناريو تطهيري قد يجري في محافظة رفح التي تبلغ مساحتها نحو 20% من قطاع غزة الضيق ويتركز به 1.6 مليون فلسطيني تتفشى في صفوفهم الأمراض، ويواجهون تحديا يوميا في توفير الغذاء، وإذا توفر يكون بأسعار هائلة نتيجة التضخم اليومي في الأسعار، فضلا عن تفشى الأمراض".