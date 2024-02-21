شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة الأربعاء 21/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:05
مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:25
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:59
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:17 م
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 4:51
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 5:38 م
وقت صلاة العشاء 6:54 م.
مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:00
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