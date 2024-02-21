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مواقيت الصلاة الأربعاء 21/2/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 


مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 5:03  ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء  7:05


مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:25

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م. 

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:59

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد  صلاة العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:01  م.        


مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 4:51

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة  العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 5:38 م

وقت صلاة العشاء 6:54 م.    


مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:57  ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:00

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