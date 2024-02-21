شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة الأربعاء 21/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:05





مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:25

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:59

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م.





مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 4:51

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 5:38 م

وقت صلاة العشاء 6:54 م.





مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:00