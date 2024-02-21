شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تجارب مميزة لمصر فى الحفاظ على التنوع البيولوجى أبرزها منع الصيد البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت مصر لديها عدد من التجارب المميزة والرائدة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، والموارد الطبيعية، باعتباها حق طبيعى للاجيال المقبلة، حيث أقدمت وزارة البيئة على العديد من التجارب الرائدة فى الحفاظ علي الأنواع المهددة بالانقراض من الطيور وحمايتها، والحفاظ عليها على مرورها بمحطات توليد الطاقة المتجددة من الرياح، من خلال برنامج غلق توربينات الرياح عند الطلب باستخدام الرادارات.

وهناك إيجابية لتأثير القرارات الوزارية الخاصة بمنع الصيد البرى داخل بحيرة ناصر، وكذلك منع الصيد الترفيهي في البحر الأحمر، من اجل الحفاظ علي التنوع البيولوجي، وكذلك حماية الموارد الطبيعية فى مصر، من أجل حماية الأنواع النادرة، والحد من آثار التغيرات المناخية، لحمايتها كحق للأجيال المقبلة.

تجربة مصرالأخرى هى الخاصة بالمشاركة مع دولة الإمارات عبر صندوق الحفاظ علي طائر الحبارى، وأيضاً إنشاء مركز الحفاظ علي السلاحف البحرية في محمية اشتوم الجميل الخاص بتكويد السلاحف البحرية وما يمله من إجراءات إطلاق سراح السلاحف لبيئتها الطبيعية، ومنع وحظر صيدها وبيعها.

وهناك أيضا مشروع دمج التنوع البيولوجي مع السياحة فى مصر، الذى يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها وزارة البيئة، لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، إضافة الى محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي، و وجود تحدي طرح قضايا حول حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، وهو قطاع اقتصادي حيوى فى مصر، وبدء المشروع عام 2018 بالتزامن مع العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي.