شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة استعدادًا للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رمضان محمد، مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم، نصيحة لطلاب الثانوية العامة في الاستعانة بمصدر للتعلم والمذاكرة قبل الامتحانات، موضحا أنه يمكن الاستعانة بكتب المدرسة والقنوات التعليمية، حيث يوجد بها معلمون على أعلى مستوى، حيث إن مستوى الحلقة عبر القنوات التعليمية، يتم مراجعته من مركز الامتحانات والتقويم التربوى، وأيضا على الطلاب الاعتماد على المنصات التعليمية، كما أن دور المدرسة مهم جدا لطلاب الثانوية العامة لتحقيق أكبر قدر من نواتج التعلم قبل انعقاد الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن المدارس تستقبل استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات، موضحة أن الأسبوع المقبل آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، مشددة على جميع الطلاب المتأخرين عن تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بسرعة الانتهاء من كتابة البيانات عبر موقع الوزارة من خلال البريد المدرسى لكل طالب، موضحة أن التقدم للامتحانات يكون بملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg