شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه بمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة"، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 21/ 2 / 2024 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2024.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال ربط الخط الجديد على الخط القائم بشارع الهرم.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة انقطاع المياه عن مناطق: "مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة"، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 23/ 2 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 24/ 2 / 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.