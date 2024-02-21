شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من إصابات أطفال المدارس بأدوار البرد المتكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من أدوار البرد المتكررة عند الأطفال، خاصة الأطفال بالمدارس، مؤكدة أنها تتسبب فى أزمات صحية مختلفة، وقالت وزارة الصحة: "العديد من الأسر تعانى من إصابة أطفالهن بشكل متكرر في فترات قصيرة بأدوار برد متكررة".

وكشف الدكتور وجدى أمين، رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، عن أسباب الإصابات المتكررة بأدوار البرد قائلا: "إن بعض الأطفال يصابون بأنواع متكررة من أدوار البرد، ويسبب ذلك كحة مستمرة، لذلك يجب العرض على الطبيب المتخصص لتحديد ما إذا كان ذلك إصابة فيروسية أو تحسس في الجيوب الأنفية أو إصابة موحدة مابين الجيوب الأنفية وحساسية على الصدر وتعرف بالربو الشعبي".

وأضاف الدكتور وجدى أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان أن التشخيص المبكر ووصف العلاج بطريقة جيدة ووضع خطة لذلك تساعد في وقاية الأطفال من الإصابة بمثل هذه الأمراض، مع ضرورة إعطاء التطعيمات الوقائية، وتوفير سبل معيشية جيدة في المنزل.

وحول أسباب أدوار البرد المتكررة عند الأطفال قال أمين إنها تتمثل في التعرض المستمر للعدوى، حيث يتعرض الأطفال بشكل متكرر للفيروسات التي تسبب نزلات البرد من خلال الاختلاط مع الأطفال الآخرين في المدرسة، أو الحضانة.

وتابع: "أيضا ضعف الجهاز المناعي من الأسباب الهامة فقد يكون لدى بعض الأطفال جهاز مناعي ضعيف أكثر عرضة للإصابة بالعدوى"، واستكمل: "المعاناة من بعض الحالات الطبية المزمنة فيمكن أن تزيد بعض الحالات الطبية المزمنة، مثل الربو أو الحساسية، من خطر الإصابة بنزلات البرد لدى الطفل".

واستكمل: "أعراض أدوار البرد المتكررة عند الأطفال تتمثل فى سيلان الأنف، العطس، السعال، التهاب الحلق، الحمى، التعب"، مشيرا إلى أن علاج أدوار البرد المتكررة عند الأطفال لا يوجد علاج محدد لأدوار البرد المتكرر وتعتمد العلاجات على تخفيف الأعراض ويمكن أن تشمل هذه العلاجات مثل الراحة، فمن المهم أن يحصل الأطفال على قسط كافٍ من الراحة أثناء الإصابة بنزلة برد.

ويفضل أن يشرب الأطفال الكثير من السوائل لمنع الجفاف واستشارة الطبيب قبل الحصول على الأدوية المسكنة للألم أو خافضة للحرارة، حيث تساعد الأدوية المسكنة للألم أو خافضة للحرارة في تخفيف الحمى وآلام الجسم.

وينصح باستخدام قطرات أو بخاخات الأنف المالحة حيث يمكن أن تساعد قطرات أو بخاخات الأنف المالحة في تخفيف احتقان الأنف بالإضافة لأدوية السعال والبر فلا ينصح باستخدام أدوية السعال والبرد للأطفال دون سن 6 سنوات.