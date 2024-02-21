شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة للسرطان وتقوى جهاز المناعة.. فوائد الياميش فى سفرة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور عماد الدين حسن، حول ياميش رمضان والمكون من مجموعة من الفواكه المجففة، وفيما يلى نرصد أهم الفوائد الصحية للبلح والزبيب وجوز الهند والتين المجفف، ضمن أبرز أنواع ياميش رمضان:

1- البلح: غني بالحديد والمواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية الهامة للمناعة والجهاز الهضمي، ويتميز باحتوائه على نسبة بسيطة من البروتين والنسب اليومية الهامة من الكربوهيدرات والسكريات والبوتاسيوم والزنك، ومن العادات الهامة هي البدء بالإفطار بالبلح أو التمر سُنة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

2- التين المجفف: يحتوى على نسبة عالية من الألياف الصحية، التي تساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الجهاز الهضمى، يحتوى على مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من أمراض القلب المزمنة، ويتميز باحتوائه على فيتامين ب والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك، ما يؤدى إلى الوقاية من الأنيميا.

3- الزبيب: من أهم الفواكه المجففة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين B6 والمنجنيز والهامة لصنع خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم واسترخاء الأوعية الدموية. وأيضا على الألياف المفيدة بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي، ما يساعد على منع الإمساك وتسريع عملية الهضم. وغنى بمضادات الأكسدة والمواد الفينولية التى تحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأيضا خفض ضغط الدم ومستويات السكر فى الدم.

4- جوز الهند: فهو يحتوى على مضادات أكسده قوية ويقلل من حالات الإجهاد ويقلل من أمراض القلب، ويقوم بتنشيط خلايا المخ وله خصائص فى مقاومة السرطان.