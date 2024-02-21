شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بالتوسع في منافذ "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في منافذ "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في منافذ "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات. وأيد 81% من القراء مطالب التوسع في منافذ "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات، بينما عارض 19% من القراء مطالب التوسع في منافذ "أهلا رمضان" بالقاهرة والمحافظات.



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