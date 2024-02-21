شكرا لقرائتكم خبر عن أفواج سياحية على جزيرة مجاويش بالغردقة للاستمتاع بالنقاء والهدوء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 توافد سياح من جنسيات مختلفة على جزيرة مجاويش بالغردقة لقضاء يوم ترفيهي سياحى بشواطئها والاستمتاع بالنقاء والهدوء بعيدا عن الضوضاء، وممارسة السباحة والسنوركلنج والألعاب المائية.

وتضم جزيرة مجاويش شواطئ رملية وكذلك مياه فيروزية ساحرة وتظهر بالقرب منها أيضا عدد من مناطق الشعاب المرجانية المختلفة، التى يفضلها دائما السياح خاصة محبى السنوركلنج.

ويصل للجزيرة يوميا مئات من السياح الأوروبيين على متن عشرات المراكب السياحية، ويستمتع السياح الذين يصلون إلى الجزيرة بممارسة الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والغوص والغطس على شواطئ الجزيرة التي تملك مياه فيروزية والشعب المرجانية.

وتعد جزيرة مجاويش من الوجهات السياحية الهامة في الغردقة، حيث تمتلك شواطئ حلابة وحازت على اهتمام محافظة البحر الأحمر حيث قامت بتوفير الخدمات السياحية والمرافق التي تخدم الرحلات السياحية للسياح بهدف تنشيط السياحة وجذب مزيد من السائحين على شواطئ الغردقة.

وتقع على بعد سبعة كيلومترات ونصف جنوب شرق شواطئ الغردقة، وموقعها القريب من الغردقة يساعد على تدفق الرحلات البحرية بالإضافة إلى مساحتها الكبيرة.