شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف البابا كيرلس السادس من القضية الفلسطينية فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قانونها الإنسانية، وروحها الانحياز للضعفاء والمتألمين؛ لذا ليس غريبا أن تكون المسيحية بجانب فلسطين، وأن تضرب الكنيسة المصرية مثالا مضيئا فى التمسك بمسقط رأس يسوع، والدفاع عنه فى وجه التغول الصهيونى. والتاريخ القريب يحفل بعشرات المواقف الراسخة من أقباط مصر، وكل كنائسها، دعما لفلسطين وأهلها.
ويقول الباحث إسحاق إبراهيم الباجوشى، عضو لجنة التاريخ القبطى بالكنيسة، إن مجلة «رسالة المحبة» الصادرة فى الستينيات نشرت طلب البابا من رجال الكنائس بالجمهورية العربية ودول أفريقيا والشرق التابعة للكرازة المرقسية، بالاشتراك فى تعبئة الجماهير استعدادا للجهاد المسلح، كما دعا رجال الجمعيات والهيئات والأقباط عامة للاشتراك فى التدريب العسكرى وأعمال الدفاع المدنى.
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