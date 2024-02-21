شكرا لقرائتكم خبر عن سفاح الجيزة استدرج صديق عمره لإنهاء حياته.. والنقض تنظر طعنه على إعدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر محكمة النقض الإثنين 26 فبرايرالطعن رقم 12441 لسنة 91 جنايات إعدام في القضة 3066 لسنة 2021 بولاق الدكرور جزئية، وتم إيداع أسباب الطعن بتاريخ 5 مايو 2021، والورود إلى المحكمة 8 سبتمبر 2021، وتحددت جلسة 26 فبراير 2024 أمام دائرة الإثنين "ج" للمرافعة، للمتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه في واقعة قتل صديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف، بسبب خلافات مالية بينهما.

ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية عددا من المحطات الهامة فى القضية ومنها:

بدأ الخلاف بين المجني عليه المهندس رضا عبد اللطيف وصديقه قذافي فراج "سفاح الجيزة"، بعدما طالب الأول أمواله من المتهم والتي تحصل عليها منه بحجة استثمارها، فكان المجني عليه يعمل في الخارج ويرسل أمواله للمتهم لتشغيلها.

بعد فترة من الوقت تجاوزت سنوات، شعر المجني عليه أنه وقع ضحية نصب صديقه، الذى تحصل على أمواله، فطالبه بها وهنا خطط المتهم للتخلص من صديقه، فأوهم المجني عليه أنه سيحضر الورق لتصفية حساباتهما، فطمأن المهندس رضا ولا يعلم أن السفاح يعد العدة لقتله.

ويعلم "السفاح" أن الأكلة المفضلة لصديقه هي الكشري والمكرونة، فأحضر له علبة مكرونة من محل شهير بفيصل، ووضع فيها السم ليتناولها المجني عليه، ويفقد وعيه، وأثناء ذلك يتعدى عليه المتهم بماسورة حديدية ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.