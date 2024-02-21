شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجهيز معرض أهلا رمضان فى إمبابة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز معرض "أهلًا رمضان" في إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

يقام معرض "أهلًا رمضان" في إمبابة بشارع المطار، ومن المقرر أن يتيح طوال فترة عمله مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان، حيث يأتي المعرض بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم السعي نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يجرى تنفيذ معارض اخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.