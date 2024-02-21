شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة التحويل بين المدارس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استقبال طلبات التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، ولمدة أسبوعين ، حيث يتستمر فتح باب التحويلات حتى يوم الإثنين 4 مارس القادم ، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور

ويتم الدخول عبر اللينك وتسجيل البيانات واسم المدرسة المراد النقل منها واسم المدرسة المراد التحويل اليها، ويتم بحث الطلب من المديرية واعلان النتائج بعد غلق باب التحويلات.