شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التوابل والبهارات فى إفطار رمضان.. يقلل الانتفاخات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب شهر رمضان الكريم وفي هذا التقرير نتناول اهم التوابل والبهارات في المطبخ المصري التي تدخل في تحضير وصفات الإفطار، والتي تساعد علي الصيام، وانتظام الجهاز الهضمي والتنفسي وتساعد علي القيام بالعبادات دون الشعور بتعب .

وفى هذا الإطار، أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورعماد الدين حسن يتناول فيها أفضل التوابل والبهارات فى سفرة رمضان:

1- الكمّون : يتمّ استعماله في تحسين طعم الأكل كنوع من أنواع التوابل فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وله العديد من الفوائد الصحية الهامة فهو يخفّف من اضطرابات الجهاز الهضمي، ويحفّز على إفراز الإنزيمات من البنكرياس، ويخفف من نزلات البرد باعتباره مطهراً للأمعاء، كما يعتبر طارداً للغازات، ويعمل على دعم الجهاز المناعي، ويعالج فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

وايضا له فوائد طبية اخري : فهو يدخل في علاج امراض الجهاز التنفسي كالتهاب الجيوب الأنفية، والالتهابات الرئوية، ونزلات البرد. و يعدّ طارداً للبلغم من الحلق والرئتين، كما يعالج التهاب الحلق بإضافة الزنجبيل له. وايضا يعالج آلام البطن والمغص خاصّة لدى الرضّع.

2- المستكة : تعطي المستكة نكهه لذيذة في الاطعمة لاحتوائها علي زيوت طياره هامة وتساعد ايضا علي حماية بطانه المعده و علاج الحرقان الناتج من قرحه المعده والتخلص من عسر الهضم والانتفاخ والغازات .. تساعد ايضا علي تحسين الدوره الدموية وخفض مستوي الكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم وعلاج بعض امراض الصدر كالربو باستنشاق بخارها

3- الهيل (حب هال، أو الحبهان، أو الهال): يستخدم صحيحاً أو مطحونًا، يدخل في إعداد معظم الأطباق العربية وهو مكوّنٍ رئيسي في القهوة العربية، يجب حفظه في وعاءٍ غامق (غير منفذ للضوء) ومحكم الإغلاق. كثير من الاشخاص لا يفضلون تناوله ولكنه له نكهه وطعم مميز لاي حساء يفضل وضعه مع سلق الدجاج والطيورلان له خاصيه مميزه في تخفيف الروائح القوية .. وله العديد من الفوائد الطبية فهو يعزز صحه الجهاز الهضمي ويساعد علي علاج مشاكل المعده ومقاومه الامساك وتسهيل عمليه الاخراج .. ويساعد ايضا في عمليات الايض الخلوي لوجود العناصر الهامه مثل الحديد والمنجنيز .. وتعزيز صحه الفم والاسنان والتخلص من رائحه الفم الكريهه والوقاية من البكتريا والجراثيم التي تسبب تسوس الاسنان.

4- ورق الغار (الراند، أو ورق اللورا): أوراقٌ عطرية الطعم ذات رائحة مميّزة وطيبة، ويستخدم طازجةً أو مجففة او مطحون، تستخدم في سلق اللحوم والدواجن، لتخفيف رائحتهم وتضفي مذاق لذيذ علي الاطباق وفي صناعه انواع الحساء المختلفه. وعن فائدته الطبيه فهو يقلل من مستويات السكر في الدم وبالتالي فهو مفيد لمرضي النوع الثاني من السكري وايضا يحارب وتبطي نمو خلايا السرطان وخاصه سرطان الثدي ويحتوي ورق الغار علي فيتامينات ومعادن هامه مثل فيتامين أ و ج وب 6 والحديد والكالسيوم والمنجينز.

5- الزعتر (صعتر): هو من النباتات البرّية والعطريّة الشهيرة، وهو مكوّنٌ رئيسيٌ في معظم المطابخ وخاصّة الشرق الأوسط، ويستخدم بكل أشكاله سواءً كان طازجاً أو مجففاً أو مطحوناً، ويدخل الزعتر في صناعة المخبوزات والبيتزا. يحتوي علي مضادات اكسده وفيتامين K وايضا في تحضير الطعام لتقليل الانتفاخات وحل مشاكل عسر الهضم أيضاً لما فيه من زيوت طياره هامة لتخفيف الام المعده والقولون ويستخدم في تتبيل مختلف أنواع اللحوم والدواجن، ويستخدم كمشروبٍ لعلاج تقلصات المعدة.