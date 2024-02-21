شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأرز البلدى بمعارض "أهلا رمضان" 2024 .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز البلدى بـ معارض أهلا رمضان 2024، حيث يتم طرح الكيلو بسعر 35 جنيها، وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح معرض "أهلا رمضان" 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات، كما تطرح السلع واللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

كما افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية العديد من المعارض على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة المنتجات .