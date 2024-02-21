شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل الدولية" تستكمل بعد قليل جلساتها بشأن ممارسات الاحتلال بالأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل محكمة العدل الدولية بعد قليل جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وستستمر الجلسات لمدة ستة أيام في الفترة من 19 إلي 26 فبراير الجاري.

وكان د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية قال في اليوم الأول من جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تقوم بتدمير غزة وتقتل مئات الأطفال وتترك آخرين في مجاعة وخوف، مضيفا أن هناك أطفالا أصبحوا أيتاما تاركين 2 مليون شخص دون مأوي.

وأَضاف قائلا للحضور بالجلسة وهيئة المحكمة "هل يمكن أن تسمحوا أن تغتصب أراضيكم وتستعمر ويتم قتل أحبابكم أو وضعهم في السجون"، مضيفا تجري في غزة إبادة جماعية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، إنه لا بد من إنهاء الحصانة لإسرائيل، مضيفا، الاحتلال الإسرائيلي أعطي الفلسطينيين خيارات 3 فقط، وهي المجاعة والموت أو الإبادة، داعيا المجتمع الدولي " لا تنسوا الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم منذ عقود".