شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجارات عنيفة فى العاصمة السورية وأنباء عن هجوم إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق، وأنباء عن هجوم إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام سورية.

وفى غزة، اعترف جيش الاحـتلال الإسرائيلي، بمواجهة 3 حوادث خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة أسفرت عن سقوط قتلى.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم فى المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة.